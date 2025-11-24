В ЗАГС Казани назвали самые популярные и редкие имена новорожденных на минувшей неделе

По итогам минувшей недели, 17-23 ноября в Казани самыми популярными именами среди новорожденных мальчиков стали: Лев, Тимур, Эмир, Амир, Леон, Марк, Карим, Давид, Мирон, Руслан, а у девочек: Эмилия, Ева, Мия, Оливия, Амелия, Амина, Айлин, Асель, Ясмина. Об этом сообщили в пресс-службе Упраления ЗАГС по столице РТ.

Самыми редкими именами мальчиков в Казани стали Лука, Зубайр, Климентий, Златан, Альзар, Зиннур, Халиль, Бахтияр, Рубин, Давлет, а среди девочек: Кирра, Гулизар, Рая, Тереза, Марианна, Сальма, Индира, Ильзана, Любовь.