news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 24 ноября 2025 16:57

В ЗАГС Казани назвали самые популярные и редкие имена новорожденных на минувшей неделе

Читайте нас в
Телеграм

По итогам минувшей недели, 17-23 ноября в Казани самыми популярными именами среди новорожденных мальчиков стали: Лев, Тимур, Эмир, Амир, Леон, Марк, Карим, Давид, Мирон, Руслан, а у девочек: Эмилия, Ева, Мия, Оливия, Амелия, Амина, Айлин, Асель, Ясмина. Об этом сообщили в пресс-службе Упраления ЗАГС по столице РТ.

Самыми редкими именами мальчиков в Казани стали Лука, Зубайр, Климентий, Златан, Альзар, Зиннур, Халиль, Бахтияр, Рубин, Давлет, а среди девочек: Кирра, Гулизар, Рая, Тереза, Марианна, Сальма, Индира, Ильзана, Любовь.

#топ #имена новорожденных #Казань #загс
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Первое мероприятие зимнего сезона фестиваля «Курше» состоялось в Казани

Первое мероприятие зимнего сезона фестиваля «Курше» состоялось в Казани

23 ноября 2025
Минниханов: Татарстан по объему налоговых доходов занимает первую позицию в ПФО

Минниханов: Татарстан по объему налоговых доходов занимает первую позицию в ПФО

24 ноября 2025