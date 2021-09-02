В загрязнении озера Кабан казанские экологи подозревают две автомойки

По жалобам в соцсетях жителей Казани на побелевшую воду в озере Кабан экологи провели проверку и нашли двух предполагаемых нарушителей. Об этом сообщили сегодня в Минэкологии РТ.

«В связи с поступившими обращениями граждан об окраске воды озера в мутно-белый цвет специалисты Минэкологии РТ совместно со специалистами центрального отдела обеспечения экологического надзора осуществлен выезд на акваторию озера Нижний Кабан. В ходе осмотра участка на пересечении улиц Назарбаева и Марджани по берегу озера наблюдалась пена белого цвета, отобраны пробы природной воды», — рассказала госинспектор Центрального территориального управления Минэкологии РТ Диана Зайдуллина.

В результате проведенного анализа были выявлены нарушения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ по сульфатам, нитритам, железу и марганцу. В ходе осмотра территории установлено, что сброс сточной воды был возможен только с двух хозяйствующих субъектов, которые находятся в непосредственной близости от места отбора проб. Несанкционированный сброс ассенизаторской машины исключен из-за отсутствия подъездных путей. Такие превышения характерны для деятельности автомоек, которые используют активную пену и кислоты, пояснила спикер.

«Сульфаты — поверхностные, активные вещества, которые в процессе взаимодействия с водой образуют обильную пену. Они быстро и эффективно удаляют грязь. Чем выше концентрация активной пены в моющих средствах, тем агрессивнее их химический состав для автомобилей и быстрее идет процесс заиливания выгребных ям или резервуаров автомоек. Чтобы происходило разжижение ила, они (автомойки — прим. „Т-и“) используют кислоты, а нитриты — это и есть соли азотистой кислоты», — отметила Зайдуллина.

В отношении пока еще неустановленных лиц экологами возбуждено административное расследование по статье 8.1 КоАП РФ. Также направлен запрос о балансодержателе ливневых и канализационных сетей в исполком Казани. По итогам проверки виновник заплатит штраф. Размер штрафа для юрлиц по данной статье составляет от 20 до 100 тыс. рублей.

Отметим, что жалобы на загрязнение Кабана экологам поступают регулярно, но не всегда находят нарушителей. Кроме того, не все сообщения подтверждаются. Так, год назад сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов РТ проверили озеро Кабан, после того как житель города пожаловался на пену на воде, но не обнаружили нарушений.