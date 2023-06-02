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В загоревшейся двухкомнатной квартире в Бугульме погиб мужчина
В Бугульме на пожаре в квартире погиб 41-летний мужчина, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Сообщение о том, что в одноэтажном доме на Подгородной улице случился пожар, поступило сегодня в четыре часа утра. Загорелась мебель и потолочное перекрытие в двухкомнатной квартире.
Еще до появления огнеборцев из дома эвакуировались 11 человек. В процессе тушения пожарные обнаружили тело мужчины.
Площадь горения составила 50 квадратных метров. По предварительной версии, причиной пожара стала неосторожность при курении.
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