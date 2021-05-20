В задания ЕГЭ по всем учебным предметам с 2022 года будут вноситься изменения

Начиная со следующего года будут вноситься изменения в контрольно-измерительные материалы ЕГЭ по всем учебным предметам. Содержание КИМов будет меняться в течение трех лет. Об этом сообщила директор Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова во время горячей линии в прямом эфире.

«В декабре ФИПИ опубликовал перспективные модели, мы провели их широкое апробирование, отработали и собрали замечания из всех 85 субъектов РФ. Принято решение, подписана дорожная карта, согласована с Минпросвещения и Рособрнадзором. В ней определено, что контрольно-измерительные материалы ЕГЭ меняются постепенно», — рассказала директор института.

Решетникова уточнила, что в ЕГЭ следующего года будет достаточное количество заданий, которые используются и сейчас. «Но постепенные изменения в течение примерно трех лет мы будем осуществлять», — добавила она.

Директор института заметила, что демонстрационные версии по всем учебным предметам ЕГЭ 2022 года будут опубликованы на сайте ФИПИ не позднее конца августа этого года.