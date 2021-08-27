В задания ЕГЭ 2022 года по всем учебным предметам внесены изменения

Федеральный институт педагогических измерений опубликовал проекты контрольно-измерительных материалов ЕГЭ 2022 года. Включены новые модели заданий на применение предметных знаний, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

«Со следующего года ЕГЭ проводится на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования. В связи с этим во всех учебных предметах, кроме информатики, которая была переведена в компьютерный формат в этом году, произошли изменения структуры контрольно-измерительных материалов», — отметили в ведомстве.

Все изменения направлены на умение анализировать различную информацию, решать в том числе практические задачи, развернуто объяснять и аргументировать.

Например, в ЕГЭ по базовой математике добавлены задания на умение выполнять действия с геометрическими фигурами, строить и исследовать простейшие математические модели. В ЕГЭ по биологии включено задание, проверяющее навыки прогнозировать результаты эксперимента из области физиологии клеток и организмов живой природы.

Из экзаменационной работы по истории исключили историческое сочинение, но добавили новое задание на установление причинно-следственных связей. Кроме того, вместо задания с кратким ответом о Великой Отечественной войне включено задание с развернутым ответом, предполагающее работу с историческими источниками об этом событии.

В ЕГЭ по географии появилось два новых задания. Они связаны с умением определять и находить информацию, недостающую для решения задачи, и информацию, необходимую для классификации географических объектов.

В ЕГЭ по литературе шире представлена поэзия второй половины ХIХ–ХХ веков, отечественная литература ХХI века, включена зарубежная литература. Более того, повышены требования к объему сочинения — теперь оно должно содержать не менее 200 слов.

Время на выполнение экзаменационных работ по истории и обществознанию сокращено с 235 до 180 минут.

Федеральный институт педагогических измерений приглашает к общественному обсуждению проектов контрольно-измерительных материалов. Вопросы и предложения можно направлять по адресу fipi@fipi.ru до 30 сентября.

Изменения в контрольно-измерительных материалах ОГЭ 2022 года относительно заданий этого года отсутствуют.