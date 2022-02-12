В забеге «Лыжня России 2022» приняли участие свыше 2 тыс. жителей Альметьевска

Сегодня Альметьевск присоединился к спортивным мероприятиям традиционной массовой гонки «Лыжня России 2022». На старт вышло свыше 2 тыс. участников. Об этом сообщил начальник Управления по физической культуре, спорту и туризму Альметьевского района РТ Дмитрий Бакалдин.

В Альметьевске это событие впервые организовали на территории экстрим-парка, где была подготовлена специальная трасса длиной 2 тыс. метров. Пологий рельеф трассы и близость к городу обеспечили максимальное количество участников всех возрастов.

Программа мероприятий включала серию спортивных забегов в разных категориях мужчин и женщин (от 16 до 40 лет, 40 лет и старше); старты Спартакиады студентов и школьников, а также старт руководителей среди мужчин и женщин.

В 11.45 часов прошел «массовый забег», в котором приняли участие все желающие, не имеющие противопоказаний к занятиям лыжами.

Для всех участников забегов была предусмотрена полевая кухня и точки питания, концертная и развлекательная программа.

В этот же день в детских садах и младших классах общеобразовательных школ района проходит конкурс на проведения спортивного праздника «День лыжника». Содержание этих мероприятий определяется организаторами, но объединяются единой тематикой здорового образа жизни и любви к лыжным гонкам. Признанные лучшими по итогам организации «Дня лыжника» учреждения получат сертификаты на приобретение спортивного инвентаря на сумму 5 тыс. рублей.

Общий охват участников всех спортивных мероприятий в рамках «Лыжни Татарстана 2022» в Альметьевском районе составил 18 670 человек.

В забеге руководителей среди мужчин первое место завоевал управляющий делами исполкома Альметьевского района Анузар Юнусов, среди женщин — председатель Финансово-бюджетной палаты Зульфия Шайдуллина.