В Забайкальском крае столкнулись два грузовых поезда

Сегодня утром в Забайкальском крае произошло столкновение двух грузовых поездов, в результате которого 42 вагона сошли с рельсов. Об этом сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Инцидент произошел на участке между станциями Бушулей и Жирекен в Чернышевском районе около 7:30 утра по местному времени. У первого поезда с рельсов сошло 35 вагонов, а у второго — семь вагонов, груженных углем. Согласно предварительной информации, пострадавших нет.

В РЖД заявили, что возможной причиной происшествия стал излом рамы колесной пары. В настоящее время компания проводит расследование.