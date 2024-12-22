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В Забайкальском крае столкнулись два грузовых поезда
Сегодня утром в Забайкальском крае произошло столкновение двух грузовых поездов, в результате которого 42 вагона сошли с рельсов. Об этом сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
Инцидент произошел на участке между станциями Бушулей и Жирекен в Чернышевском районе около 7:30 утра по местному времени. У первого поезда с рельсов сошло 35 вагонов, а у второго — семь вагонов, груженных углем. Согласно предварительной информации, пострадавших нет.
В РЖД заявили, что возможной причиной происшествия стал излом рамы колесной пары. В настоящее время компания проводит расследование.
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