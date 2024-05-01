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В Забайкальском крае огнем охвачено 30 дачных строений
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В Забайкальском крае случился крупный пожар, огнем охвачены порядка 30 дачных строений в садовом товариществе, передает РИА Новости.
По данным агентства, пожар перекинулся на находящийся вблизи СНТ лесной массив.
На месте работают огнеборцы, но тушение осложняют сильные порывы ветра. Информации о пострадавших пока нет.
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