В Забайкальском крае 12 грузовых вагонов сошли с рельсов

На перегоне Куэнга - Приисковая участка Забайкальской железной дороги 12 грузовых вагонов сошли с рельсов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Забайкалья.

«Пострадавших нет, угрозы экологии нет. В результате происшествия нарушен габарит соседнего пути. Движение поездов по перегону временно приостановлено», – указано в сообщении.

Как уточняют в ведомстве, из-за аварии задержан поезд Владивосток – Москва. Кроме того, отменены некоторые пригородные пассажирские поезда.

Для ликвидации последствий направлены четыре восстановительных поезда.

На месте аварии находится оперативная группа пожарно-спасательной части.