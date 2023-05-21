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В Забайкальском крае 12 грузовых вагонов сошли с рельсов
На перегоне Куэнга - Приисковая участка Забайкальской железной дороги 12 грузовых вагонов сошли с рельсов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Забайкалья.
«Пострадавших нет, угрозы экологии нет. В результате происшествия нарушен габарит соседнего пути. Движение поездов по перегону временно приостановлено», – указано в сообщении.
Как уточняют в ведомстве, из-за аварии задержан поезд Владивосток – Москва. Кроме того, отменены некоторые пригородные пассажирские поезда.
Для ликвидации последствий направлены четыре восстановительных поезда.
На месте аварии находится оперативная группа пожарно-спасательной части.
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