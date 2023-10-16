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В Забайкалье женщину задержали по подозрению в шпионаже для СБУ
В Забайкальском крае задержали женщину по подозрению в госизмене, сообщает РИА Новости.
По данным агентства, девушка собирала и передавала СБУ данные о передвижении военнослужащих и техники сил ВС РФ, готовящихся к отправке в зону СВО.
В отношении жительницы Забайкалья возбудили уголовное дело о госизмене. Она находится под стражей.
Как сообщили в ФСБ, задержанная полностью осознавала, что переданные ей данные могут быть использованы против Российской Федерации.
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