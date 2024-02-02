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В Забайкалье таможенники задержали контейнеры из Китая с военной формой для ВСУ
Партию военной формы с украинской символикой задержали в Забайкальском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Читинской таможни Владимира Игнатьева.
По его словам, груз хотели доставить транзитом из Китая в Польшу под видом рабочей и спортивной одежды — это было указано в декларации на груз.
Всего задержано восемь контейнеров, идет досмотр их содержимого.
«На бирках не указан изготовитель, но на украинском языке написано, что это (военная форма). Досматривать будем еще примерно неделю. Уголовного дела еще нет», – уточнил Игнатьев ТАСС.
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