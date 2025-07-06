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Происшествия 6 июля 2025 10:49

В Забайкалье самолет Ан-2 совершил жесткую посадку – пострадали 10 человек

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В Читинском районе Забайкальского края самолет АН-2, принадлежащий ДОСААФ, совершил жесткую посадку спустя 16 минут после взлета. Воздушное судно приземлилось в районе СНТ «Топограф». На борту находились 10 парашютистов и один член экипажа, сообщили в региональном МЧС.

По данным губернатора Забайкалья Александра Осипова, девять пострадавших доставлены в Краевую клиническую больницу, один получил помощь на месте и отказался от госпитализации. Все пассажиры — профессиональные спортсмены, самому старшему из них — 68 лет. Угрозы жизни нет, всем оказана медицинская помощь.

Ранее Минздрав Забайкальского края сообщал о 10 пострадавших при жесткой посадке самолета Ан-2. Сейчас трое из них находятся в тяжелом состоянии, пишет ТАСС.

#забайкальский край
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