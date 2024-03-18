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В Забайкалье после столкновения с авто сошли с путей 20 вагонов грузового поезда
На перегоне Бамовская-Горелый Забайкальской железной дороги из-за столкновения с легковым автомобилем сошли с путей 20 порожних вагонов, сообщается в телеграм-канале Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
«Движение поездов приостановлено. Водитель транспортного средства госпитализирован», – указано в сообщении.
В свою очередь, как сообщают в пресс-службе Забайкальской железной дороги, локомотивная бригада не пострадала.
Сейчас на месте проводятся восстановительные работы.
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