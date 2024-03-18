news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 18 марта 2024 08:39

В Забайкалье после столкновения с авто сошли с путей 20 вагонов грузового поезда

Скопировать ссылку

На перегоне Бамовская-Горелый Забайкальской железной дороги из-за столкновения с легковым автомобилем сошли с путей 20 порожних вагонов, сообщается в телеграм-канале Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«Движение поездов приостановлено. Водитель транспортного средства госпитализирован», – указано в сообщении.

В свою очередь, как сообщают в пресс-службе Забайкальской железной дороги, локомотивная бригада не пострадала.

Сейчас на месте проводятся восстановительные работы.

#железная дорога #забайкальский край
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2