В «Южном» вновь заработает пункт вакцинации от Covid-19

В Казани с завтрашнего дня заработает дополнительный пункт вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения столицы Татарстана.

«Для удобства жителей прививочный пункт откроется в торговом центре "Южный". Будут доступны первый и второй компонент вакцины "Спутник V"», – отметили в горздраве.

Медики будут работать ежедневно с 10.00 до 19.00. Для вакцинации при себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Напомним, что ТЦ расположен по адресу проспект Победы, 91.

Врачи призывают сделать прививку в августе до начала эпидсезона.

Медики напомнили, что «Спутник V» – двухфазная вакцина, два разных компонента вводятся с интервалом в 21 день. Это необходимо для формирования иммунитета.

«Для получения сертификата о вакцинации необходимо проверить наличие подтвержденной учётной записи на портале Госуслуг. В случае ревакцинации сертификат с QR-кодом появится в Госуслугах после первой же инъекции "Спутником V "», – рассказали в Управлении здравоохранения Казани.