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В Южной Осетии выпустят памятную монету в честь СВО
23 ноября Нацбанк Южной Осетии презентует памятную монету, посвященную специальной военной операции России. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
В банке подчеркнули, что монета посвящена доблести, героизму, мужеству и силе воли российских и осетинских солдат, станет символом их боевого братства, духовной и исторической связи двух стран.
«Номинал монеты 25 зарин (250 рублей — прим. Т-и)», — отмечается в релизе.
Выбор даты проведения презентации не случаен — она придется на День мужества и народного единства.
В мероприятии примут участие представители республики, российского посольства, ЦБ, «Гознака», военные корреспонденты и участники СВО.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Российские власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения ее целей. В присоединении новых регионов к России Путин увидел следствие «общей судьбы и тысячелетней истории».
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