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Погода
13 января 2022  07:10

В Южно-Сахалинске из-за непрекращающегося циклона ввели режим ЧС

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Власти Южно-Сахалинска ввели режим чрезвычайной ситуации из-за продолжительного циклона. Об этом сказано на сайте городской администрации. 

«Мы объявили режим ЧС по городу, связанный с расчисткой дорог. И выписали предупреждения всем УК, чтобы они срочно включались в работу», — сказал мэр Сергей Надсадин на заседании оперштаба, на котором обсудили устранение последствий непогоды. 

Ситуацию осложняет длительность циклона — он не прекращается уже второй день и, согласно прогнозу метеорологов, сохранится до пятницы. В городе выпало 34% от месячной нормы осадкой, было девять отключений электроэнергии.

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