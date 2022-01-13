В Южно-Сахалинске из-за непрекращающегося циклона ввели режим ЧС

Власти Южно-Сахалинска ввели режим чрезвычайной ситуации из-за продолжительного циклона. Об этом сказано на сайте городской администрации.

«Мы объявили режим ЧС по городу, связанный с расчисткой дорог. И выписали предупреждения всем УК, чтобы они срочно включались в работу», — сказал мэр Сергей Надсадин на заседании оперштаба, на котором обсудили устранение последствий непогоды.

Ситуацию осложняет длительность циклона — он не прекращается уже второй день и, согласно прогнозу метеорологов, сохранится до пятницы. В городе выпало 34% от месячной нормы осадкой, было девять отключений электроэнергии.