В Ютазинском районе завершили второй этап благоустройства парка «Кумыс гора»

Фото: пресс-служба Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ

В поселке Ютазинская Кумысолечебница Ютазинского района завершили второй этап благоустройства парка отдыха «Кумыс гора». На работы направили 10 млн рублей, сообщает пресс-служба Минстроя РТ.

Благоустройство провели по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

По данным ГИСУ РТ, работы охватили территорию площадью более 871 кв. метра. В парке установили спортивный комплекс, двойной турник, стационарный тренажер, велотренажер и два бетонных стола для настольного тенниса.

На территории также обустроили тротуарные дорожки из брусчатки и спортивную площадку с покрытием из резиновой крошки, установили информационный стенд. На обновленном участке появились система видеонаблюдения и наружные электрические сети. Кроме того, здесь высадили растения.

Первый этап благоустройства «Кумыс горы» прошел в 2025 году. Тогда в парке провели озеленение, оборудовали детские игровые площадки, установили скамейки и урны, смонтировали уличное освещение и систему видеонаблюдения.

Работы в парке планируется продолжить в последующие годы. После завершения всех этапов «Кумыс гора» должна стать современным общественным пространством и местом отдыха для жителей.

Ранее министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин сообщал, что в 2026 году в республике планируется благоустроить 51 общественную территорию. На эти цели предусмотрено около 2,7 млрд рублей. В том числе 36 пространств обновят по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».