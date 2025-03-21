В Ютазинском районе вынесли приговор виновнику смертельного ДТП у автобусной остановки

В Ютазинском районе суд вынес приговор 40-летнему местному жителю. Его признали виновным в нарушении ПДД, которое повлекло смерть человека. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Выяснилось, что 23 сентября 2024 года в селе Старые Уруссу мужчина за рулем «Лада Калина» превысил скорость и въехал в автобусную остановку.

В результате ДТП один пассажир легковушки получил тяжкий вред здоровью, второй – умер от травм, несовместимых с жизнью.

Свою вину водитель полностью признал. Суд назначил ему наказание в виде 1 года и 5 месяцев лишения свободы в колонии-поселении, а также лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года.