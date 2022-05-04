В Ютазинском районе РТ в преддверии Дня Победы состоялся «Парад лодок»

В поселке Уруссу Ютазинского района у озера Старый карьер состоялся парад оформленных в военной тематике лодок. Проведение этого необычного парада в канун Дня Победы успело стать местной традицией. Об этом пишет «Ютазинская новь».

Гости и участники события почтили память погибших героев Великой Отечественной войны минутой молчания. После этого под гимны России и Татарстана мероприятие объявили открытым, участники спустили на воду лодки.

В рамках парада проводился конкурс на лучшую презентацию лодки. Каждая команда участников тщательно подготовилась к празднику, украсив свою лодку в военном стиле и придумав ей название и историю. Всего соревновались восемь команд, объединивших 68 человек.

Все лодки получились оригинальными и соответствовали заданной тематике. Во флотилии были даже «подводная лодка» и «поезд Победы».

В завершении парада руководитель исполкома района Светлана Самонина провела церемонию награждения победителей конкурса.

Победителем стала команда Апсалямовского сельского поселения с лодкой «Поезд Победы», коллектив получил главный приз в размере 10 тыс. рублей. Второе место и 7 тыс. рублей за «Лодку Победы» достались Старо-Уруссинской команде. Замкнула тройку призеров уруссинская команда «Лодка К17» с призом 5 тыс. рублей, остальным участникам парада были вручены сертификаты на 2 тыс. рублей для похода в магазин.