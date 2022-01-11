В Ютазинском районе Татарстана прошли зимние соревнования по картингу

В Ютазинском районе республики прошли традиционные зимние соревнования по картингу, основаня задача которых – профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, а также популяризация технических видов спорта, повышение спортивных навыков и водительского мастерства участников.

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

В этом году в соревнованиях поучаствовали более ста спортсменов из Челнов, Нижнекамска, Елабуги, Уфы и многих других городов Татарстана и Башкирии.

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

Первое место завоевала команда из Ютазинского района, второе место покорилось команде Сармановского района, третье место заняли спортсмены из Лениногорского района РТ. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.