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Происшествия
11 января 2022  16:34
Павел Климчак

В Ютазинском районе Татарстана прошли зимние соревнования по картингу

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В Ютазинском районе республики прошли традиционные зимние соревнования по картингу, основаня задача которых – профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, а также популяризация технических видов спорта, повышение спортивных навыков и водительского мастерства участников.

 

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

В этом году в соревнованиях поучаствовали более ста спортсменов из Челнов, Нижнекамска, Елабуги, Уфы и многих других городов Татарстана и Башкирии.

 

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

Первое место завоевала команда из Ютазинского района, второе место покорилось команде Сармановского района, третье место заняли спортсмены из Лениногорского района РТ. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

#картинг #соревнования
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