В Ютазинском районе Татарстана открылась четырнадцатая мечеть

Фото предоставлено Юлией Давлетбаевой

Сегодня, 5 октября, в селе Байряка Ютазинского района Татарстана состоялось официальное открытие новой мечети. Она стала второй в селе и четырнадцатой в районе. Строительные работы начались 17 июня 2019 года с церемонии закладки первого камня.

Новая мечеть «Габделәхәт» возведена на месте старой каменной мечети, построенной в 1810 году и прекратившей свою деятельность в 1929-м. До революции 1917 года в селе насчитывалось целых семь мечетей и медресе.

Фото предоставлено Юлией Давлетбаевой

На церемонию открытия прибыли почетные гости: глава Ютазинского района РТ Аяз Шафигуллин, муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, а также главы соседних районов, имам-мухтасиб Ютазинского района Марат хазрат Марданшин, инициатор строительства мечети — руководитель ООО «АгроМир» Сирин Галиев. Также в мероприятии приняли участие аксакалы района, другие мухтасибы, обычные жители села.

Выступавшие выразили надежду, что мечеть станет важным местом для верующих и центром обучения. К собравшимся обратился глава Ютазинского района Аяз Шафигуллин, пожелавший, чтобы двери мечети всегда были открыты, люди ходили сюда и молились.

Фото предоставлено Юлией Давлетбаевой

По традиции церемония открытия мечети началась с чтения Корана. Имам-хатыб мечети «Махмут» поселка Уруссу Ильяс хазрат Зиннатуллин поздравил всех присутствующих с знаменательным событием, пожелал установления мира на всей земле, возвращения всех военнослужащих целыми и невредимыми домой и прочитал аяты.

Затем муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин рассказал о значении мечетей в жизни мусульманина и их достоинствах. Он также поблагодарил участников строительства мечети и вручил им благодарственные письма.

Перед полуденным намазом почетные гости и жители села вошли в новую мечеть «Габделәхәт», после чего был совершен намаз под руководством муфтия Татарстана.

Каждый из трех этажей кирпичного здания имеет свое назначение. На цокольном этаже находятся две учебные аудитории, комната для сотрудников и столовая, где можно будет проводить исламские обряды и праздники, такие как «исем кушу» (имянаречение), никах и свадьбы, а также ифтары в месяц Рамазан.

Фото предоставлено Юлией Давлетбаевой

На первом этаже мечети расположен просторный зал намаза для мужчин, вмещающий до 120 человек, а также комната для имама.

На втором этаже предусмотрен балкон для женщин, где они могут совершать намаз. Для удобства женщин также предусмотрен отдельный вход. Общая площадь мечети составляет 290 кв. метров.

Территория вокруг мечети огорожена забором с декоративными элементами. Посетителям обеспечен комфорт с помощью тротуаров и ухоженных газонов. Есть парковка для автомобилей, детская площадка и современная спортивная зона.

Имам-хатыбом новой мечети назначили Рустама хазрата Вахитова, которому торжественно вручили ключи и «чапан» имама.

Фото предоставлено Юлией Давлетбаевой

Гости торжества отметили важность продолжения традиций, укрепления межкультурного диалога и сохранения духовных ценностей. Завершился день всеобщей молитвой и праздничным угощением.

Фото предоставлено Юлией Давлетбаевой