В Ютазинском районе Татарстана назначен новый прокурор

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации на должность прокурора Ютазинского района назначен Александр Микеркин, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Сегодня прокурор республики Илдус Нафиков представил нового руководителя коллективу районной прокуратуры.

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Александр Микеркин уроженец Марий Эл. В 1991 году окончил юрфак КГУ. Работу в органах прокуратуры начал в 1991 году в должности стажера прокуратуры Вахитовского района Казани

Последние пять лет занимал пост прокурора Авиастроительного района Казани.

