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В Ютазинском районе Татарстана легковушка столкнулась с локомотивом
Сегодня на железнодорожном переезде, расположенном на перегоне станций Уруссу – Ютаза Куйбышевской железной дороги, легковой автомобиль Opel столкнулся с локомотивом. Об этом сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.
На место происшествия выехали старший помощник Камского транспортного прокурора и следственно-оперативная группа. Организована проверка.
Как стало известно «Татар-информу», в результате происшествия погибших нет: водитель и пассажир иномарки остались живы.
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