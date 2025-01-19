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Происшествия 19 января 2025 16:51

В Ютазинском районе Татарстана легковушка столкнулась с локомотивом

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Сегодня на железнодорожном переезде, расположенном на перегоне станций Уруссу – Ютаза Куйбышевской железной дороги, легковой автомобиль Opel столкнулся с локомотивом. Об этом сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

На место происшествия выехали старший помощник Камского транспортного прокурора и следственно-оперативная группа. Организована проверка.

Как стало известно «Татар-информу», в результате происшествия погибших нет: водитель и пассажир иномарки остались живы.

#ДТП
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