В Ютазинском районе РТ ведется ремонт дороги Абсалямово — Александровка

Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

В Ютазинском районе РТ проводится реконструкция дорожного полотна дороги Абсалямово — Александровка. Работы ведутся на участке от км 1,05 до км 4,35, сообщает пресс-служба Минтранспорта РТ.

Протяженность обновляемой дороги 3,3 км, дорожники уже выполнили земляные работы, мероприятия по устройству основания методом холодного ресайклинга и нижнего слоя асфальтобетонного покрытия. На сегодня завершается устройство верхнего слоя.

Ремонт осуществляется на средства, предусмотренные Программой дорожных работ на дорогах общего пользования РТ на 2022 год.