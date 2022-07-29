news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Транспорт
29 июля 2022  01:10

В Ютазинском районе РТ ведется ремонт дороги Абсалямово — Александровка

news_top_970_100
В Ютазинском районе РТ ведется ремонт дороги Абсалямово — Александровка
Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

В Ютазинском районе РТ проводится реконструкция дорожного полотна дороги Абсалямово — Александровка. Работы ведутся на участке от км 1,05 до км 4,35, сообщает пресс-служба Минтранспорта РТ. 

Протяженность обновляемой дороги 3,3 км, дорожники уже выполнили земляные работы, мероприятия по устройству основания методом холодного ресайклинга и нижнего слоя асфальтобетонного покрытия. На сегодня завершается устройство верхнего слоя. 

Ремонт осуществляется на средства, предусмотренные Программой дорожных работ на дорогах общего пользования РТ на 2022 год.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100