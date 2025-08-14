В Ютазинском районе РТ открылось новое здание сельсовета

фото: Совет муниципальных образований РТ

Сегодня двери для сельчан распахнулись в новом здании исполкома Старокаразерикского села Ютазинского района РТ. Помещение для местной власти построено по республиканской программе строительства и капремонта зданий сельских Советов.

Как сообщили в пресс-службе Совета муниципальных образований РТ, здания строятся по типовому проекту, что существенно ускоряет сроки возведения объектов. Планировка и расположение помещений, среди которых кабинеты главы и секретаря поселения, архив, технические помещения, создает условия для удобной работы и приема жителей.

Символическую ленточку перед зданием разрезали председатель Совета муниципальных образований РТ Экзам Губайдуллин, глава Ютазинского района Аяз Шафигуллин.

«Это важное событие не только для местной администрации, но и для каждого жителя села, ведь именно здесь будут приниматься решения, определяющие вашу повседневную жизнь», – сказал Губайдуллин, обращаясь к сельчанам, собравшимся по случаю новоселья.

Шафигуллин в свою очередь поблагодарил руководство республики за реализацию масштабной программы строительства социально значимых объектов.

Всего в Ютазинском районе за последние годы построено три и капитально отремонтировано шесть зданий сельсоветов.