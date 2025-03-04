В Ютазинском районе РТ начался капремонт в Доме культуры и Уруссинской школе искусств

В Ютазинском районе Татарстана начался капитальный ремонт сразу нескольких социально значимых объектов и продолжается строительство моста через реку Ик, соединяющего две республики. Работы идут в рамках народной программы «Единой России».

Как сообщает пресс-служба партии, секретарь Ютазинского местного отделения партии «Единая Россия», глава района Аяз Шафигуллин и руководитель депутатской фракции Закуан Ильясов посетили место строительства моста Уруссу-Октябрьский.

Госконтракт на реконструкцию моста через Ик, соединяющего Башкортостан и Татарстан со стороны Уруссу, заключён с уфимским подрядчиком «Стройблоктехнология». Сумма контракта – 975 млн рублей, как сообщалось ранее на сайте госзакупок.

Проект был разработан в 2022 году компанией «Мостпроектсервис» и получил положительное заключение госэкспертизы в 2023 году. Заказчиком выступает Управление дорожного хозяйства Башкортостана, финансирование – также из бюджета соседней республики. В 2024 году на строительство было потрачено 100 млн рублей, в 2025‑м — 480 млн, в 2026‑м планируется выделить 400 млн рублей.

Мосту – около 75 лет. За эти годы его ни разу капитально не ремонтировали, хотя жители населённых пунктов двух республик пользовались им постоянно.

Для того, чтобы облегчить жизнь жителей ближайших населенных пунктов при ремонте основного моста, строители подготовили временный проезд. Он обеспечит безопасное передвижение строительной техники и людей.

Во время реконструкции на мостовом переходе в 238,52 метра демонтируют и заменят стальные опоры, установят 20 светильников с люминесцентными лампами, сделают основания под трубопроводами, уложат трубы канализации, уложат современное асфальтовое покрытие и реконструируют прилегающую часть трассы, а также выполнят ряд других работ. По сооружению пройдёт двухполосная дорога шириной семь метров с двумя полосами безопасности шириной по 1,5 метра и двумя тротуарами шириной по одному метру. Реконструкцию моста должны завершить до ноября 2026 года.

Также в Ютазинском районе начался капитальный ремонт в Доме культуры, Уруссинской школе искусств и Уруссинской школе №2. На время капремонта коллективы перевели работать в разных зданиях. Дети учатся в соседнем образовательном учреждении во вторую смену, а юных художников и музыкантов временно поселили в местной начальной школе.

Аяз Шафигуллин вместе с руководителем исполнительного комитета Светланой Самониной посетили районный Дом культуры и детскую школу искусств, где в рамках народной программы «Единой России» полным ходом идёт капитальный ремонт. В настоящее время ведётся демонтаж внутренней отделки зданий.

В Доме культуры запланирован ремонт фасада, кровли, будут сделаны все работы внутри здания, заменены все инженерные сети, включая отопление и водоснабжение, окна, двери, напольные покрытия. Работы должны быть завершены к концу лета. В будущем планируется рядом возвести отдельно стоящее здание на 400 мест. Пока мероприятия и концерты артисты проводят на других площадках.

Уруссинская детская школа искусств появилась в 2015 году. Она начала действовать на основе музыкальной школы, которая открылась в 1965 году. ДШИ находится сейчас в отреставрированном когда-то здании местного роддома, и здесь был необходим ремонт. Здесь есть художественное, хоровое, фольклорное отделения, направления струнно-смычковых, народных, духовных инструментов, классы гитары и фортепиано.

Ютазинцев ждет и появление нового крытого теннисного манежа. Его строительство начато в середине июля 2024 года. Это будет современный спортивный зал площадью 1 тыс. кв. м. Здесь разместят 12 теннисных столов, для спортсменов и тренеров предусмотрены душевые кабины, удобные раздевалки. Рядом расположатся административное здание и площадка ГТО. Сейчас завершаются отделочные работы и заливка пола. Работы ведет подрядная организации ООО «Азон». Сдать объект планируют уже весной. Строительство финансируется из республиканского бюджета, на объект выделено около 100 млн рублей.