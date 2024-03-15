В Ютазинском районе РТ на избирательный участок пришел 90-летний пенсионер

В селе Абсалямово Ютазинского района Татарстана 90-летний местный житель Фавиз Имаев одним из первых пришел на избирательный участок, чтобы проголосовать на выборах Президента России. Об этом пишет газета «Ютазинская новь».

Фавиз Имаев родом из села Верхний Сардык Туймазинского района Башкортостана. Детство его пришлось на тяжелые военные, а юность — на трудные послевоенные годы. До 19 лет жил и работал в родном селе, но после службы в Советской армии сменил профессию, став из комбайнера нефтяником.

Несмотря на почтенный возраст, Фавиз Имаев удивительно ясно мыслит и полон радости жизни. Он по сей день продолжает трудиться на благо односельчан, всегда участвуя в субботниках, замечает издание.

Фото: газета «Ютазинская новь»

Пятнадцатого марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах и санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Они могут проголосовать с 8 до 20 часов 15, 16 и 17 марта. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).