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В Ютазинском районе РТ КамАЗ врезался в остановку, водитель получил травмы
В деревне Ташкичу Ютазинского района КамАЗ влетел в остановку общественного транспорта и опрокинулся на бок. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы произошедшего.
Инцидент произошел сегодня в районе полудня. Скорее всего, мужчина не справился с управлением и врезался в остановку.
К счастью, жертв нет. Водителя КамАЗа увезли прибывшие на место медики скорой помощи.
Фотографии предоставлены очевидцами ДТП
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