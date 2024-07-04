В Ютазинском районе РТ КамАЗ врезался в остановку, водитель получил травмы

В деревне Ташкичу Ютазинского района КамАЗ влетел в остановку общественного транспорта и опрокинулся на бок. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы произошедшего.

Инцидент произошел сегодня в районе полудня. Скорее всего, мужчина не справился с управлением и врезался в остановку.

К счастью, жертв нет. Водителя КамАЗа увезли прибывшие на место медики скорой помощи.

Фотографии предоставлены очевидцами ДТП