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Происшествия 4 июля 2024 15:39

В Ютазинском районе РТ КамАЗ врезался в остановку, водитель получил травмы

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В деревне Ташкичу Ютазинского района КамАЗ влетел в остановку общественного транспорта и опрокинулся на бок. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы произошедшего.

Инцидент произошел сегодня в районе полудня. Скорее всего, мужчина не справился с управлением и врезался в остановку.

К счастью, жертв нет. Водителя КамАЗа увезли прибывшие на место медики скорой помощи.

Фотографии предоставлены очевидцами ДТП

#ДТП
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