В Ютазинском районе РТ благодаря экологам ликвидировали незаконную свалку

Фото: пресс-служба Минэкологии РТ

Инспекторы Приикского территориального управления Минэкологии Татарстана обнаружили несанкционированное складирование отходов в Уруссинском сельском поселении Ютазинского района. Об этом сообщает пресс-служба природоохранного ведомства.

Была захламлена территория площадью 875 кв. метров, объем свалки – 787 кубометров. Исполкому Уруссинского сельского поселения было направлено предостережение о недопустимости нарушения природоохранного законодательства и ликвидации свалки.

Захламленную территорию привели в надлежащее санитарно-экологическое состояние.