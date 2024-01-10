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В Ютазинском районе РТ благодаря экологам ликвидировали незаконную свалку
Инспекторы Приикского территориального управления Минэкологии Татарстана обнаружили несанкционированное складирование отходов в Уруссинском сельском поселении Ютазинского района. Об этом сообщает пресс-служба природоохранного ведомства.
Была захламлена территория площадью 875 кв. метров, объем свалки – 787 кубометров. Исполкому Уруссинского сельского поселения было направлено предостережение о недопустимости нарушения природоохранного законодательства и ликвидации свалки.
Захламленную территорию привели в надлежащее санитарно-экологическое состояние.
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