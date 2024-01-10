news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 10 января 2024 23:28

В Ютазинском районе РТ благодаря экологам ликвидировали незаконную свалку

Скопировать ссылку
В Ютазинском районе РТ благодаря экологам ликвидировали незаконную свалку
Фото: пресс-служба Минэкологии РТ

Инспекторы Приикского территориального управления Минэкологии Татарстана обнаружили несанкционированное складирование отходов в Уруссинском сельском поселении Ютазинского района. Об этом сообщает пресс-служба природоохранного ведомства.

Была захламлена территория площадью 875 кв. метров, объем свалки – 787 кубометров. Исполкому Уруссинского сельского поселения было направлено предостережение о недопустимости нарушения природоохранного законодательства и ликвидации свалки.

Захламленную территорию привели в надлежащее санитарно-экологическое состояние.

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100