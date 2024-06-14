В Ютазинском районе по нацпроекту строится ФАП в деревне Кряш-Буляк

В Ютазинском районе Татарстана завершается строительство нового модульного фельдшерско-акушерского пункта в деревне Кряш-Булякский. Этот ФАП станет 13-м по счету модульным медицинским учреждением в районе.

Строительство ведется в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение». Работы идут ускоренными темпами – за короткий срок был возведен фундамент, стены, установлены окна. На этой неделе подрядчик завершил кровельные работы.

Новый модульный ФАП призван заменить устаревшее приспособленное помещение 1967 года постройки, в котором ранее располагалось сельское медучреждение. Отсутствие необходимых современных удобств в старом здании негативно сказывалось на качестве оказания первичной медико-санитарной помощи жителям деревни, население которой превышает 110 человек.