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В Ютазинском районе открылся первый молодежно-подростковый клуб
В пгт Урусу Ютазинского района Татарстана открылся молодежно-подростковый клуб «Атлант». В здании площадью около 300 квадратных метров появились многофункциональный и киберзалы, кабинет психологической поддержки, отдельные помещения для местных молодежных объединений и многое другое. В церемонии открытия приняли участие министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков и глава района Аяз Шафигуллин.
«Здесь до настоящего времени никогда не было молодежно-подросткового клуба, несмотря на возрастающий запрос и потребность. <...> Важное событие для района. Невостребованное здание в 300 кв.м. было включено в программу в прошлом году, выделено порядка 30 млн. рублей. И сегодня здесь для подростков Урусу появился киберзал, многофункциональный зал для концертов и активных занятий танцами, просмотрами фильмов, проведения тренингов, сборов и квизов. Отдельно начнет работать кабинет психологической поддержки, правоохранительного движения „Форпост“ и многое другое», — поделился министр.
Он напомнил, что также сейчас капитальный ремонт проводится в единственном детском лагере Ютазинского района «Дубравушка». В него уже вложено порядка 140 млн. рублей: возведены два новых жилых корпуса, медицинский пункт, проложили сети. В следующем году завершится строительство КПП, входной группы и уличного крытого амфитеатра.
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