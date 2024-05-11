В Ютазинском районе обсудили важность изучения и сохранения татарского языка

Фото: Рафис Миннахметов

В Ютазинском районе состоялся «Җомга марафоны». Мероприятие организовано при поддержке Комиссии при Раисе Республики Татарстан по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов РТ.

В Доме культуры поселка Уруссу эксперты обсудили важность изучения и сохранения татарского языка. Мероприятие собрало мухтасибов из Лениногорского, Бугульминского, Азнакаевского, Бавлинского, Ютазинского районов.

Фото: Рафис Миннахметов

Мероприятие началось с презентации проекта. Затем директор Центра подготовки хафизов Корана при Российском исламском университете, представитель Всемирной организации хафизов Ибрагим хазрат Сабиров провел мастер-класс по чтению Корана, а Марат хазрат Марданшин прочитал проповедь.

Посетивший «Җомга марафоны» глава Ютазинского района Аяз Шафигуллин напомнил участникам о том, насколько важно знать татарский язык. Для сохранения родного языка в Ютазинском районе ведется последовательная работа с подрастающим поколением.

Фото: Рафис Миннахметов

В завершение мероприятия председатель правления благотворительного фонда «Терәк-Опора» Мансур Хашимов наградил жителей района за активный вклад в развитие татарского языка.