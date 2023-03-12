В Ютазинском районе мужчину спасли из квартиры, в которой загорелись пластиковые панели

Накануне вечером в МЧС поступило сообщение о том, что в подъезде дома №44 по улице Кирова в поселке Уруссу произошло задымление, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: © Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Прибывшие на место пожарные выяснили, что в квартире на площади 3 квадратных метра загорелись пластиковые панели в ванной комнате.

При помощи маски спасаемого из квартиры вывели 59-летнего мужчину. С подозрением на отравление продуктами горения его доставили в Уруссинскую ЦРБ.

Фото: © Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

По предварительной версии, причиной пожара стала неосторожность при курении.