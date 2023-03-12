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В Ютазинском районе мужчину спасли из квартиры, в которой загорелись пластиковые панели
Накануне вечером в МЧС поступило сообщение о том, что в подъезде дома №44 по улице Кирова в поселке Уруссу произошло задымление, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Прибывшие на место пожарные выяснили, что в квартире на площади 3 квадратных метра загорелись пластиковые панели в ванной комнате.
При помощи маски спасаемого из квартиры вывели 59-летнего мужчину. С подозрением на отравление продуктами горения его доставили в Уруссинскую ЦРБ.
По предварительной версии, причиной пожара стала неосторожность при курении.
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