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В Ютазинском районе будет приостановлено радио- и телевещание
Во вторник, 31 октября, в Ютазинском районе Татарстана будет приостановлена радио- и телетрансляция из-за профилактических работ радиотелевизионного оборудования на объекте телерадиовещания в селе Абсалямово.
«На указанном объекте РТРС будет приостановлена трансляция программ цифрового эфирного телевидения, аналогового телевидения АО ТРК «ТНВ» и FM-радиовещания «Болгар радиосы»», – отмечается на сайте Минцифры.
Профилактические работы продлятся с 9 утра до 3 часов дня.
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