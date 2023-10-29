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Общество 29 октября 2023 23:14

В Ютазинском районе будет приостановлено радио- и телевещание

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В Ютазинском районе будет приостановлено радио- и телевещание
Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Во вторник, 31 октября, в Ютазинском районе Татарстана будет приостановлена радио- и телетрансляция из-за профилактических работ радиотелевизионного оборудования на объекте телерадиовещания в селе Абсалямово.

«На указанном объекте РТРС будет приостановлена трансляция программ цифрового эфирного телевидения, аналогового телевидения АО ТРК «ТНВ» и FM-радиовещания «Болгар радиосы»», – отмечается на сайте Минцифры.

Профилактические работы продлятся с 9 утра до 3 часов дня.

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