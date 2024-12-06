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В Ютазинский район РТ завезли нетелей голштино-фризской породы
В Ютазинский район Татарстана завезли нетелей голштино-фризской породы молочного направления, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.
«Четыре хозяйства района приобретают племенной скот для увеличения производства молока и развития животноводства. Это позволит существенно улучшить генетику и продуктивность крупного рогатого скота», – отметили в министерстве.
Так, в хозяйство «Уныш» завезли 100 голов коров, а в крестьянско-фермерское хозяйство «Вафауллин» — 68 голов. В декабре 100 нетелей получит ООО «им. Тукая», а в феврале следующего года – 100 голов КФХ Набиуллин.
Сейчас буренки находятся на обязательном 30-дневном карантине. В этот период будут проведены необходимые карантинные мероприятия, консультации и исследования биологического материала животных.
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