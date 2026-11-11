В Юрьевской пещере предложили установить турникеты для контроля потока туристов

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В Юрьевской пещере в Камско-Устьинском районе Татарстана предложили установить турникеты и ограничить количество посетителей. Это позволит снизить нагрузку на природный объект, избежать скопления экскурсионных групп и повысить безопасность туристов. Вопрос обсудили на выездном заседании профильного комитета Госсовета РТ.

Генеральный директор ООО «Управление природными территориями» Марсель Минуллин рассказал, что сейчас организация посещения пещеры сопровождается проблемами с безопасностью и контролем туристического потока.

«В текущих условиях границы благоустройства территории завершаются до входной группы в пещеру, что оставляет внутреннее пространство без должного инфраструктурного контроля. Конфигурация пещеры характеризуется узкими проходами и наличием опасных участков», – отметил он.

По словам Минуллина, при одновременном прибытии нескольких экскурсионных групп возникают заторы на входе и внутри пещеры. Скопление туристов повышает риск травматизма и затрудняет эвакуацию в случае чрезвычайной ситуации. В качестве примера докладчик привел подтопление входной группы в августе 2026 года из-за сильных ливней.

Для снижения нагрузки на природную территорию он предложил установить турникеты на входе и ограничить число посетителей.

Председатель профильного комитета Азат Хамаев подчеркнул, что Юрьевские пещеры имеют особую научную и природную ценность и требуют бережного отношения.

«Их сохранение требует особого подхода к организации охраны, доступа и мониторинга. Нам предстоит определить приоритеты развития охраняемых территорий и совершенствовать механизмы управления такими объектами. Важно найти баланс между охраной природы и устойчивым развитием республики. От того, как мы справимся с этой задачей, зависит, какое наследие мы оставим будущим поколениям», – заявил он.

Глава Камско-Устьинского района Наиль Вазыхов сообщил, что ежегодно муниципалитет посещают более 50 тыс. туристов. Развивается и водный туризм: метеорами воспользовались около 6 тыс. человек.

«Это колоссальный поток туристов, который посещает Камское Устье. Все это накладывает свой отпечаток на природу района. В то же время нельзя забывать о безопасности людей, которые приезжают», – отметил глава района.

В завершение заседания Азат Хамаев подчеркнул, что власти и заинтересованные организации должны содействовать безопасной организации туристического обслуживания.

«Наша задача – помочь району и всем заинтересованным лицам организовать безопасное обслуживание туристов», – заключил он.