В Югре впервые избран Уполномоченный по делам коренных малочисленных народов Севера

Людмила Алфёрова назначена Уполномоченным по правам коренных малочисленных народов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Об этом сообщает ugra-news.ru.

Ее кандидатуру утвердили депутаты на заседании Думы региона, поддержав предложение губернатора Руслана Кухарука.

На новый пост, учрежденный по инициативе главы региона, претендовали два кандидата – директор этнографического музея под открытым небом «Торум Маа» Людмила Алфёрова и президент окружной федерации пожарно-спасательного спорта Иван Тарханов. После обсуждения и выступлений кандидатов парламентарии выбрали Алфёрову.

Губернатор Кухарук поздравил ее с назначением, отметив, что это решение стало результатом широкой предварительной работы, включая консультации с общественными организациями и лидерами мнений. Он подчеркнул, что создание института Уполномоченного позволит консолидировать меры поддержки коренных малочисленных народов Севера, ранее распределённые между разными ведомствами.

Глава региона выразил уверенность, что Алфёрова, обладающая многолетним опытом в сфере сохранения культуры и традиций КМНС, станет эффективным проводником решений, принимаемых в округе. Он также отметил ее принципиальность, экспертный подход и личную вовлеченность в дело защиты прав коренных народов.

Кухарук предложил организовать встречу с представителями правозащитных структур региона для обсуждения совместной работы, в том числе над проектами законов, касающихся сохранения культурного наследия и правового положения КМНС.