В Югре стартует «Семейный месяц», в котором поучаствуют 50 тыс. жителей

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Семейный месяц» пройдет в Ханты-Мансийском автономном округе с 15 мая по 15 июня. Эта инициатива действует с 2020 года и ежегодно объединяет жителей Югры в мероприятиях, посвященных взаимодействию разных поколений, сообщает «ugra-news.ru».

К организации программы привлекаются учреждения социальной защиты, культуры, спорта и образования, а также территориальные комиссии по делам несовершеннолетних. В рамках месяца запланированы игровые программы и квесты, конкурсы и викторины, выставки, флешмобы, видеоуроки и семейные кинопросмотры.

Также пройдут театральные постановки, библиотечные чтения, лекции, спортивные соревнования, концерты и родительские собрания.

Мероприятия будут проходить в очно-заочном формате, что позволит расширить число участников. По оценкам организаторов, в 2026 году к «Семейному месяцу» планируется привлечь не менее 50 тысяч жителей округа.

Организация семейных мероприятий соответствует целям национального проекта «Семья».