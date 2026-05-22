В Югре рост автотуризма связали с развитием дорожной сети

Рост автотуризма в Югре связан с развитием дорожной инфраструктуры и расширением сети местных дорог. Сегодня важную роль в распределении транспортных потоков играет автомобильный мост «Звезда Оби», расположенный рядом с Сургутом, сообщает «ugra-news.ru».

Мост открыли год назад, и сейчас его активно используют жители Нижневартовска, Радужного, Мегиона и Лангепаса для поездок за пределы региона. Этот маршрут стал одним из самых востребованных направлений для автомобилистов.

Пропускная способность объекта составляет от 13 до 15 тысяч автомобилей в сутки. Такие показатели позволяют справляться с растущим потоком туристического и транзитного транспорта.

В Стройкомплексе Югры отметили, что эти данные подтверждают высокий спрос на скоростные дороги: они помогают увеличить пропускную способность, сократить время в пути и сделать движение более безопасным. При этом там подчеркнули, что безопасность поездок зависит не только от качества дорог, но и от поведения самих водителей.