В Югре прошел фестиваль «ЕДА-2025» в честь 310-летия села Болчары

Село Болчары в Кондинском районе Югры отметило 310-летие масштабным праздником. Об этом сообщает ugra-news.ru.

Главным событием стал гастрономический фестиваль «ЕДА-2025», который прошел при поддержке «Газпромнефть-Хантос». Проект стал победителем грантового конкурса «Газпром нефти» и был реализован в рамках программы «Родные города».

Фестиваль собрал местных жителей и гостей в павильонах с мастер-классами по ремеслам, творчеству и кулинарии. На сцене выступили артисты, а в гастрономическом конкурсе семь команд представили блюда разных стран – от северной кухни до китайской. Попробовать угощения мог каждый.

Программа «Родные города» помогает развивать культуру, спорт, экологию и образование в регионах, где работает «Газпром нефть», включая Югру, Ямал, Тюменскую, Омскую, Оренбургскую, Томскую области, Москву и Санкт-Петербург.