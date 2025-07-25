В Югре к 95-летию округа пройдут выставки, гастроли и премьера фильма

В Югре под руководством губернатора Руслана Кухарука прошло заседание оргкомитета, на котором обсудили подготовку к празднованию 95-летия образования Ханты-Мансийского автономного округа. В совещании приняли участие представители регионального правительства и руководители профильных ведомств. Об этом сообщает ugra-news.ru.

Открывая заседание, глава региона напомнил, что 2025 год в Югре объявлен Годом исторического наследия по инициативе жителей. По словам губернатора, это важный повод подчеркнуть значимость вклада югорчан в культурное развитие страны и Победу в Великой Отечественной войне.

Он отметил, что юбилейный год должен быть насыщен символичными мероприятиями, особенно в знаковую юбилейную дату – 10 декабря.

Во время празднования во всех муниципалитетах округа и в других регионах России в рамках программы «Сотрудничество» пройдут выставки, концерты и другие культурные мероприятия. Одним из ключевых событий станет премьера фильма Сергея Брилёва «Счастливые 13», посвященного добыче 13-миллиардной тонны нефти в Югре. Также запланированы гастроли, выставки и праздничные программы в городах округа.

К юбилею будет подготовлен ряд медийных проектов. Медиахолдинг «Югра» запустит цикл телепередач «Города Югры», телемарафон с включениями из населенных пунктов региона и проект «От костров до мостов» – серию радиоинтервью с историками и краеведами.

Участникам заседания представили брендбук празднования, разработанный молодыми дизайнерами в ходе образовательного интенсива в Ханты-Мансийске. Вдохновением для визуальной концепции послужило природное богатство Югры, в частности – слияние Оби и Иртыша. Идеи участников были доработаны и легли в основу официальной символики 95-летия округа.