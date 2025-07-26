В Юдино прошел праздник культурного волонтерства в рамках «Курше Фест»

Сегодня в казанском микрорайоне Юдино состоялось первое мероприятие цикла «Добро пожаловать в культурную команду добра!» – победителя конкурса «Курше Фест», автором которого является Эльвира Рысаева. Мероприятие посетило более 60 человек.

Как и планировалось, день начался с «Культурного десанта». Организаторы оперативно превратили обычное дворовое пространство в многофункциональную площадку с тематическими станциями: творчества, добра, игр, культуры, профессий и патриотизма.

Участники узнали о культурном волонтерстве, учреждениях культуры района и республиканских событиях.

Центральным элементом праздника стал квест «Культурные маршруты» по Юдино. Команды знакомились с историей поселка, его знаменитыми жителями и вкладом Татарстана в Великую Отечественную войну, дойдя до местного памятника.

«Во время рассказа семейных историй и стихотворений собственного сочинения на тему "Слово Победы" у многих наворачивались слезы на глазах», – призналась автор проекта, организатор Эльвира Рысаева.

Творческую часть обеспечили коллективы ДК Железнодорожников – хор «Гармония» и одноименный ансамбль. Особую атмосферу создали активности, приуроченные ко Дню железнодорожника: жители делились семейными историями, связанными с этой профессией.

«Дети просто счастливы, что у них провели такое мероприятие, что получилась такая занятость сегодня на полдня. Весь концерт, квест и мастер-классы оставили у соседей положительные впечатления», – поделилась жительница двора и серебряный волонтер Ольга Спиридонова.

Параллельно проходили значимые акции: сбор монет на памятник Великой Победе в рамках «Живой памяти благодарных поколений» и акция «Библиотека в подарок» для жителей Лисичанска и Рубежного, собравшая несколько коробок книг.

Мастер-класс по вязанию от представителей Детской железной дороги вызвал также заметный интерес. Во дворе работали выставки, посвященные Великой Отечественной войне и СВО.

Автор проекта Эльвира Рысаева подвела итоги мероприятия.

«Ожидания оправдались, получено много положительных отзывов! Среди гостей праздника были представители разных возрастов – начиная от детей и заканчивая "серебряными" волонтерами. Это поистине семейный праздник, укрепляющий связь между поколениями», – уточнила она.

Организаторы выразили благодарности партнерам-представителям, ими стали: Министерство культуры РТ, администрация Кировского и Московского районов, МЦ «ЮЛДАШ», ДК Железнодорожников, Детская железная дорога Казани, Горьковская железная дорога ОАО «РЖД «, АНО «ИРЦД РТ», Общественная палата РТ, ТРО ВОС «Молодая гвардия Единой России», ТРО ЛКСМ РФ, АНБО «За Победу!Казань», Клуб участников Международной Премии #МЫВМЕСТЕ в РТ, АНО «Всемирная федерация спилс-карт».

Конкурс «Курше Фест» был запущен 12 мая по инициативе Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова в рамках программы «Лето в Татарстане», он стал продолжением программы «Наш двор». Проект помогает жителям Казани реализовывать интересные инициативы по благоустройству городских пространств и укреплению добрососедских отношений.

Общий призовой фонд проекта составляет 20 млн рублей. Максимальный размер поддержки для самозанятых граждан составляет 200 тыс. рублей, а для юридических лиц – 500 тыс. Организатором выступает Институт развития городов РТ при поддержке Раиса Татарстана.

Фото и видео предоставлены Эльвирой Рысаевой