В Юдино пройдет культурный праздник – часть проекта победителя «Курше Феста»

Завтра, 26 июля, в казанском поселке Юдино состоится первый праздник из цикла мероприятий «Добро пожаловать в культурную команду добра!», который стал одним из победителей народного конкурса «Курше Фест».

Автор победившего проекта Эльвира Рысаева рассказала о предстоящих мероприятиях. По ее словам, праздник начнется в 9 часов утра с «Культурного десанта».

«Участники смогут узнать о возможностях культурного волонтерства, познакомиться с учреждениями культуры и творческими клубами района, а также получить информацию о знаковых культурных событиях республики», –уточнила Рысаева

По ее словам, мероприятия будут направлены на вовлечение детей и взрослых в культурную жизнь Татарстана, а также на их знакомство с возможностями культурного волонтерства.

Особое внимание организаторы уделят квесту «Культурные маршруты», где участники смогут узнать интересные факты о своем районе, знаменитых земляках и вкладе Татарстана в Великую Отечественную войну.

Волонтеры «Культурного десанта» на время мероприятия превратят обычный двор в настоящий культурный центр. Гостей ждут концерты под открытым небом, разнообразные мастер-классы, увлекательные игры и викторины, а также сборка спилс-карты.

Организатор анонсировала, что в преддверии Дня железнодорожника гостей пригласят поделиться семейными историями, связанными с работой на железной дороге.

«Особую радость мне принесла положительная реакция жителей Юдино во время предварительного обхода двора. Мероприятие важно для сближения соседей», – подчеркнула Рысаева.

Завершится серия праздников в сентябре большим финалом в парке Победы, где самые активные участники соберут карту Казани из фрагментов, полученных за победы в квестах.

Мероприятие пройдет по адресу: ул. Революционная, д. 29:

Конкурс «Курше Фест» был запущен 12 мая по инициативе Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова в рамках программы «Лето в Татарстане», он стал продолжением программы «Наш двор». Проект помогает жителям Казани реализовывать интересные инициативы по благоустройству городских пространств и укреплению добрососедских отношений.

Общий призовой фонд проекта составляет 20 млн рублей. Максимальный размер поддержки для самозанятых граждан составляет 200 тыс. рублей, а для юридических лиц – 500 тыс. Организатором выступает Институт развития городов РТ при поддержке Раиса Татарстана.