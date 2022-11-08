В Юдино появится новый жилой комплекс из трех домов

В Кировском районе Казани, в Юдино, появится жилой комплекс из трех домов на 149 квартир. Информация размещена на сайте госзакупок.

Согласно тендеру, на выполнение проектно-сметных работ по объекту будет выделено более 7,8 млн рублей. Заказчиком выступило МУП «Дирекция муниципальных жилищных программ».

ЖК будет расположен на улице Железнодорожников. Высотность домов — 9−10 этажей. 55 квартир будут однокомнатными, 53 — двухкомнатными и 34 — трехкомнатными. Еще семь квартир, расположенных на первых этажах, будут предназначены для маломобильных групп населения.