В Юдино откроется детский центр науки и технологий

В поселке Юдино ведется строительство центра допобразования для детей «Пространство». В отличие от ДК Железнодорожников, где представлены творческие направления, этот центр будет готовить воспитанников по научным и техническим дисциплинам, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Объект расположится на первом и втором этажах строящегося дома по улице Бирюзовой. Площадь центра составит более 2558 кв. метров, на первом этаже расположится спортивный зал, на втором ярусе — тренажерный. Также здесь будет создано около 20 многофункциональных кабинетов и рабочих классов с современным оборудованием. Основными направлениями деятельности «Пространства» станут естественные науки и цифровые технологии.

Фото: пресс-служба мэрии Казани

Строящийся объект сегодня осмотрел мэр Казани Ильсур Метшин. Он подчеркнул, что открытие таких объектов очень важно для жителей Юдино, которым не придется отправлять детей в Казань на учебу.

Центр будет построен и оснащен с учетом всех потребностей для инклюзивного обучения. Воспитанники с ограниченными возможностями здоровья смогут выбрать для себя любое направление деятельности.