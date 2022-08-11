В Юдино отреставрирован памятник-паровоз

В Юдино провели реставрацию памятника «Паровоз Л-1591», установленного на въезде в населенный пункт, недалеко от озера «Изумрудное». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Кировского и Московского районов Казани.

«Символ Юдино — памятник-паровоз, находящийся на въезде в поселок, отмыли, очистили от старой, выгоревшей краски и нанесли новую», — говорится в сообщении.

Локомотив работал в депо поселка с 1949 по 1961 год, а в середине 90-х годов стал памятником.

Фото: https://t.me/kirmosinfo/3609.