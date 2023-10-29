В юбилейный Всероссийский экодиктант включили факты о природе новых регионов

Во всех регионах России с 9 по 26 ноября пройдет V Всероссийский экологический диктант. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Стать участником диктанта может житель любого региона страны. Кроме того, можно зарегистрировать офлайн-площадку в школе, в вузе или на предприятии, чтобы сделать свою организацию частью экологического проекта и привлечь жителей к экопросветительской повестке.

Каждая офлайн-площадка получит благодарственное письмо от проектного офиса экологического диктанта и сможет принять участие в конкурсе на самую креативную офлайн-площадку.

Помимо прочего, проект приглашает принять участие в конкурсе и детей с особенностями развития. Специалистами проектного офиса подготовлены специальные вопросы, ответить на которые особенные дети смогут вместе с родителями или опекунами. Участники инклюзивного экодиктанта получат сертификаты «Пишем вместе!».

«Еще одна особенность этого года — это вопросы и интересные факты о природе Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей», — отмечают в ведомстве.

Предусмотрен как офлайн-, так и онлайн-формат участия в диктанте. Подробнее о них можно будет узнать на портале экодиктант.рус.

На протяжении двух лет Татарстан становился лидером по количеству победителей первой степени, поэтому в 2022 году Казань выбрали в качестве главной площадки для торжественной церемонии открытия экологического диктанта. В 2021 году в республике 4691 человек получили диплом первой степени. А по результатам диктанта 2022 года РТ стала самым активным регионом в категории старше 18 лет среди экологов.

Плебисциты в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях состоялись с 23 по 27 сентября 2022 года. После их проведения Президент РФ Владимир Путин и руководители этих регионов подписали договоры о воссоединении их с Россией (российские Вооруженные силы не полностью контролируют их территорию). «За выбором миллионов жителей <...> — наша общая судьба и тысячелетняя история», — заявил позднее глава российского государства.