СВО 22 мая 2026 11:46

В юбилейный для Челнов год у семьи участника СВО родился сын

В Набережных Челнах из родильного дома выписали новорожденного Мирона – сына участника специальной военной операции Антона Цепина и его супруги Ольги. С важным событием молодую семью поздравила заместитель главы муниципального образования Ирина Сагидуллина.

По доброй городской традиции маме малыша вручили подарок от города, а также сертификат на 100 тысяч рублей. Эти средства помогут семье в первые месяцы заботы о ребенке.

2026 год стал для семьи Цепиных особенно памятным. В России он проходит как Год единства народов, в Татарстане объявлен Годом воинской и трудовой доблести, а Набережные Челны отмечают сразу две знаковые даты – 400-летие со дня основания города и 50-летие выпуска первого КАМАЗа. Именно в этот юбилейный год в семье появился долгожданный сын.

Семья Цепиных также оставила памятную запись в «Книге новорожденных юбилейного года», где сохраняются истории детей, родившихся в особенный для города период.

Поддержка семей осуществляется в рамках национального проекта «Семья», стартовавшего в России в 2025 году. Его основная цель – укрепление семейных ценностей и увеличение числа семей с детьми, в том числе многодетных.

Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.

