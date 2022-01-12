В юбилей прокуратуры Путин наградил более 90 сотрудников ведомства

В юбилей прокуратуры 92 наиболее отличившихся сотрудника надзорного ведомства были удостоены государственных наград. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

«Президентом России подписаны указы и распоряжения о награждении 92 наиболее отличившихся работников прокуратуры государственными наградами, 26 руководителям присвоены высшие классные чины», — отметили в пресс-службе.

Сегодня в Генпрокуратуре прошли торжественные мероприятия, посвященные 300-летию ведомства. В рамках них состоялась церемония награждения отличившихся работников.

«По традиции в свой профессиональный праздник мы не только вспоминаем славную историю прокуратуры, но и говорим о результатах надзорной деятельности, оказавших существенное влияние на обеспечение законности, прав граждан, интересов общества и государства», — заявил, обращаясь к участникам мероприятия, генпрокурор РФ Игорь Краснов.