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В ЮАР ожидают «дружественный визит» казанских Ту-160
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Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»
В ЮАР ожидают прибытие группы самолетов из России. Среди них будут представлены и стратегические ракетоносцы Ту-160, которые производятся на Казанском авиационном заводе. Об этом сообщает «Sputnik.Африка».
По данным Минобороны Южно-Африканской Республики, «дружественный визит» в Преторию также совершают самолеты Ан-124 и Ил-62. Первый из судов предназначен для перевозки грузов на дальние расстояния, второй — для пассажирских перевозок.
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