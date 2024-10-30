В ЮАР ожидают «дружественный визит» казанских Ту-160

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В ЮАР ожидают прибытие группы самолетов из России. Среди них будут представлены и стратегические ракетоносцы Ту-160, которые производятся на Казанском авиационном заводе. Об этом сообщает «Sputnik.Африка».

По данным Минобороны Южно-Африканской Республики, «дружественный визит» в Преторию также совершают самолеты Ан-124 и Ил-62. Первый из судов предназначен для перевозки грузов на дальние расстояния, второй — для пассажирских перевозок.